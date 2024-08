Tesouro diz que houve falha de comunicação entre área técnica e a responsável por divulgar RMD

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2024 - 20:10 Para compartilhar:

O Tesouro Nacional divulgou nota na noite desta sexta-feira, 30, para se desculpar pela divulgação, sem aviso prévio, do Relatório Mensal da Dívida Pública do mês de julho. “Houve falha de comunicação entre a área técnica e a responsável pela divulgação. Anteriormente, foi estabelecido que os dados sairiam no dia 4 do próximo mês. No entanto, a portaria STN 559/2024 estabelece que a publicação do RMD deve ser realizada até o último dia útil do mês subsequente. Assim, a publicação foi realizada hoje para cumprimento do normativo”, diz a nota.

Pelo calendário original do Tesouro, os dados seriam publicados na quarta-feira, 28. Mas nesta semana, em razão da greve e de movimentação de carreira dos servidores do órgão, a divulgação foi adiada para o dia 4 de setembro. Os dados, no entanto, foram publicados no site do Tesouro nesta sexta-feira, sem que a imprensa fosse informada previamente.