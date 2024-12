Tesouro divulga resultado do governo central relativo a outubro amanhã

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/12/2024 - 15:58 Para compartilhar:

O Tesouro Nacional divulgará na terça-feira, 3, o Resultado do Tesouro Nacional relativo a outubro de 2024. O material será publicado às 14h30 e haverá entrevista coletiva às 15h com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, sobre os dados. Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na última sexta-feira, o número do resultado primário já foi indicado no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do Tesouro, divulgado no Diário Oficial da União (DOU), conforme prazo estabelecido em lei.

O relatório apontou que as contas registraram superávit primário em outubro, de R$ 40,811 bilhões, após um déficit de R$ R$ 5,326 bilhões em setembro. No acumulado dos nove primeiros meses de 2024, o resultado das contas públicas é negativo em R$ 64,376 bilhões. Para chegar ao resultado do mês de outubro, o Broadcast tomou como base o acumulado no ano divulgado no RREO – um déficit de R$ 64,376 bilhões – e comparou com o valor que estava acumulado até setembro – um montante negativo de R$ 105,187 bilhões. A diferença, de R$ 40,811 bilhões, corresponde ao superávit de outubro.

Segundo o Projeções Broadcast, o mercado projetava superávit primário de R$ 41,35 bilhões para o governo central em outubro, após saldo negativo de R$ 5,326 bilhões em setembro.