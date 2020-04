Tesouro cancela leilão de NTN-F hoje e passará a ofertar LFT semanalmente

O Tesouro Nacional informou o cancelamento do leilão ordinário das Notas do Tesouro Nacional série F (NTN-F) programado para esta quinta-feira (2). Além disso, anunciou alteração no cronograma de oferta das Letras Financeiras do Tesouro (LFT), que passarão a ser realizadas semanalmente a partir do próximo leilão, hoje, nos vencimentos 01/09/2022 e 01/03/2026. “Por fim, ficam mantidos os leilões ordinários das Letras do Tesouro Nacional – LTN com os vencimentos 01/04/2021, 01/04/2022 e 01/01/2024”, afirma comunicado da instituição.