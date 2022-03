Tesouro atrasa divulgação de dados da dívida pública diante de movimento de servidores

BRASÍLIA (Reuters) – O Tesouro Nacional alterou para quarta-feira às 10h30 a divulgação do relatório da dívida pública federal com dados relativos a fevereiro, originalmente prevista para esta terça-feira.

De acordo com a assessoria do órgão, o adiamento em um dia foi motivado pela mobilização de servidores, que pedem reajustes salariais.

A Unacon Sindical, que representa servidores das áreas de finanças e controle do Tesouro, disse que a categoria aprovou nesta terça-feira paralisação das atividades na sexta, dia 1º de abril, e na próxima terça, 5 de abril.

De acordo com a entidade, na última sexta-feira houve atraso no pagamento dos títulos vencidos do Tesouro Direto por conta do movimento. O Tesouro não confirmou essa informação de imediato.

A Unacon afirma que manterá a operação padrão até que o governo apresente uma proposta de recomposição salarial e que avaliará a possibilidade de greve na próxima semana.

(Por Bernardo Caram)

