Tesouro arqueológico é encontrado no Vale dos Templos na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/08/2023 - 16:50

AGRIGENTO, 9 AGO (ANSA) – Um riquíssimo tesouro arqueológico, composto por pelo menos 60 estatuetas de terracota, prótomos e bustos femininos, além de lamparinas, pequenos vasos, fragmentos de bronze e um grande número de ossos, foi descoberto durante escavações no Vale dos Templos em Agrigento, no sul da Itália.

Os achados fazem parte da operação arqueológica financiada e apoiada pela região da Sicília através do Parque Arqueológico, dirigido por Roberto Sciarratta, e liderada pela arqueóloga Maria Concetta Parello.

“Os achados permitem compreender a dinâmica da destruição de Akragas pelos cartagineses em 406 a.C., quando os habitantes tiveram de fugir em êxodo para Gela deixando, como escreve Diodorus Siculus, tudo o que constituía a sua felicidade, como bens e os deuses diante dos quais orar”, explicou a região italiana.

O conselheiro para o patrimônio cultural e identidade siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, revelou que todos trabalharam “incansavelmente para devolver à Sicília momentos da história que lhe pertencem”.

As descobertas do Vale, que atualmente vive uma temporada extraordinária com mais de 23,4 mil visitantes registrados no último final de semana, ocorreram durante uma campanha de escavação iniciada em 2019 e depois paralisada por causa da pandemia de Covid.

Segundo os especialistas, a espécie de jazigo, que parece estar situada acima dos níveis de destruição da casa, poderia contar a história do momento em que os objetos foram recuperados pelos “akragantinos” após a destruição.

Para definir a função deste depósito, no entanto, será necessário continuar as pesquisas, prestando a máxima atenção às ligações estratigráficas entre o armazém e os níveis de vida e abandono da casa.

De acordo com os arqueólogos, já está prevista a restauração dos inúmeros achados recuperados, antecipando a sua valorização imediata.

“É uma intervenção científica que temos apoiado nos últimos anos e que imediatamente deu resultados importantes. Na área de escavação, que nos dá uma leitura detalhada dos eventos históricos, já foi identificado um grande setor habitado, ou seja, casas da época grega, cuja fase principal termina com a conquista e destruição da cidade pelos cartagineses”, concluiu Sciarratta. (ANSA).

