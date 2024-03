Tesouro apresentará proposta para renegociar dívida de MG até fim de março, diz deputado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/03/2024 - 17:49 Para compartilhar:

O deputado Ulysses Gomes (PT-MG) disse nesta segunda-feira, 4, que o governo reiterou que irá entregar até o final de março uma definição sobre a proposta de renegociação de dívidas de Minas Gerais. A fala ocorreu após reunião de parlamentares mineiros do chamado Bloco Democracia, com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, no Ministério da Fazenda.

Mais cedo, Gomes havia se reunido com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Segundo ele, Pacheco foi claro ao dizer que intensificará neste mês o debate sobre a dívida do estado.

No ano passado, Pacheco apresentou uma proposta alternativa de renegociação de dívidas do Estado, da ordem de R$ 160 bilhões com a União, e pediu uma prorrogação do pagamento até 31 de março.

Estatais

Também presente à reunião, o deputado Cristiano Silveira (PT-MG), que preside a sigla no Estado, disse que também foi discutida a análise da ação de estatais, como Cemig e Copasa, incluída na proposta de Pacheco, como forma de amortização da dívida. Segundo Silveira, apesar da complexidade, o tema permanece no horizonte da pasta.

“O governo tem isso no radar, está analisando. Está dizendo que não é uma operação simples. Ela tem complexidade. Não trata só do patrimônio da empresa, mas de seus resultados. Você tem problemas judiciais, processos, dívidas das próprias empresas. Então, não é uma resposta que seria a curto prazo, talvez no conjunto imediatamente junto com uma resposta ao regime como um todo”, contou o parlamentar.

