Tesouro anuncia emissão de título sustentável no mercado internacional

O Tesouro Nacional informou que fará a primeira emissão de título sustentável em dólares no mercado internacional nesta segunda-feira, 13. A informação foi antecipada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), que detalhou a atenção da equipe econômica com a janela de oportunidade no mercado externo.

Em nota, o Tesouro informou que a operação de emissão é liderada pelos bancos Itaú BBA, J.P. Morgan e Santander. “Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ao final do dia de hoje”, diz o texto.

A emissão será de um benchmark de sete anos, com vencimento em 2031.

“O objetivo da operação é reafirmar o compromisso da República com políticas sustentáveis, convergindo com o crescente interesse de investidores não residentes e com a expansão do mercado de títulos temáticos no mundo”, conforme a nota.

O arcabouço do papéis sustentáveis foi anunciado no início de setembro. O Tesouro diz que continua em sua estratégia de emitir o primeiro título sustentável em dólar no mercado externo “usando como benchmark uma importante referência para o setor corporativo, e se comprometendo a alocar o montante equivalente aos recursos captados em ações que impulsionem a sustentabilidade e contribuam para a mitigação de mudanças climáticas, para a conservação de recursos naturais e para o desenvolvimento social”.

A nota ainda destaca que essa emissão reforça o papel importante da dívida externa em termos de alongamento de prazo, diversificação de indexadores e base de investidores.

