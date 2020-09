Tesouro americano espera forte crescimento dos EUA no 3T

A economia dos Estados Unidos terá forte crescimento no terceiro trimestre, mas um novo pacote de ajuda oficial ainda é necessário – afirmou o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, nesta terça-feira (22).

“Acho que veremos um crescimento formidável no terceiro trimestre, alimentado por vendas sólidas no varejo, construção de casas, crescimento da indústria manufatureira e aumento da atividade comercial”, destacou Mnuchin, em audiência na Câmara dos Representantes.

“Os Estados Unidos estão no centro da recuperação econômica mais rápida de todas as crises”, disse.

Ele afirmou, porém, que “alguns setores particularmente afetados pela pandemia precisam de ajuda adicional”.

Esse apoio deve ser votado pelo Congresso, onde as discussões entre democratas e republicanos vêm naufragando sistematicamente há dois meses.

Ao contrário do chefe do Tesouro, o conselheiro econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, estimou na segunda-feira que a economia americana pode melhorar sem um pacote de ajuda adicional.

“Temos uma (…) recuperação que se retroalimenta, com uma economia que está subindo rapidamente, depois de ter caído muito”, declarou Kudlow à imprensa.

Ele reconheceu, no entanto, que “a batalha não acabou”.

No Congresso, as negociações estão focadas em um plano que “contém alguns elementos que podem ajudar” a economia, mas “não acredito que a reativação dependa desse programa de assistência”, considerou o assessor do presidente Donald Trump.

