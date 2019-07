Tesouro americano alerta Facebook sobre possível mau uso de criptomoeda

As autoridades reguladoras dos Estados Unidos alertaram o Facebook acerca do mal uso da Libra, criptomoeda que a rede social pretende lançar em 2020, afirmou nesta segunda-feira (15) o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

“O Tesouro tem grandes inquietações de que a Libra possa ser mal utilizada, para lavar dinheiro”, disse.

Ele acrescentou que o Facebook “tem muito trabalho a fazer para convencer” o governo de que pode lançar a criptomoeda, alcançando um “nível muito alto antes de ter acesso ao sistema financeiro”

“Quer sejam bancos, ou não, estão sob o mesmo marco regulatório”, acrescentou Mnuchin à imprensa na Casa Branca.

O Facebook anunciou no mês passado seu plano para lançar a Libra no início de 2020. A moeda permitiria que milhões de pessoas sem acesso aos bancos passassem a integrar o sistema financeiro por seus smartphones.

Mnuchin disse que o Tesouro saúda as “inovações responsáveis” que melhoram a eficiência do sistema financeiro, mas acrescentou que “nosso principal objetivo é manter a integridade do sistema financeiro e protegê-lo do abuso”.

Ele acrescentou que os reguladores se reuniram com os diretores do Facebook para discutir este ponto e como a plataforma pode impedir que a criptomoeda seja usada para atividades criminosas.