Tesla volta a anunciar corte nos preços de veículos elétricos vendidos na China

A Tesla cortou os preços de seus carros dos modelos S e X de seu estoque na China, dois dias após já ter reduzido o valor do modelo Y. A fabricante de veículos elétricos informou nesta quarta-feira (16) que reduziu o preço do modelo S a 754.900 yuans (US$ 103.658), de 808.900 yuans anteriormente, segundo um post em sua conta oficial na plataforma Weibo. Ela também reduziu o valor do modelo X, de 898.900 a 836.900 yuans.

Na segunda-feira, 14, a empresa havia cortado preços do modelo Y, em 14 mil yuans. Na terça-feira, 15, a Tesla divulgou nos EUA versões mais baratas de seus modelos S e X.

Concorrentes da Tesla na China, a Leapmotor e a SAIC-Volkwagen cortaram preços em agosto. Com isso, há expectativa de que BYD, maior fabricante chinesa de veículos elétricos, também reduza preços em breve. Fonte: Dow Jones Newswires.

