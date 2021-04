Tesla vai incluir equipamentos para reciclagem de componentes em fábrica de Xangai

PEQUIM (Reuters) – A Tesla planeja incluir equipamentos em sua fábrica de Xangai para reparar e reciclar componentes importantes de seus veículos, como motores elétricos e células de bateria, informou a montadora norte-americana em documentos enviados às autoridades de Xangai.

A China, o maior mercado automotivo do mundo, teve vendas de mais de 1,3 milhão de veículos elétricos e híbridos no ano passado. As autoridades reguladoras do país agora estão adicionando regras sobre a reciclagem de importantes componentes destes veículos para economizar materiais e proteger o meio ambiente.

O documento afirma que a companhia adicionará na fábrica chinesa capacidade de produção para estruturas de automóveis e controladores de motores elétricos.

A empresa vendeu mais de 35 mil veículos fabricados localmente no mês passado na China e está exportando carros montados no país para a Europa.

(Por Yilei Sun)

