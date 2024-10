Tesla tem resultados melhores do que o esperado no 3T

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/10/2024 - 19:50 Para compartilhar:

A fabricante americana de veículos elétricos Tesla teve resultados melhores do que o esperado no terceiro trimestre.

O lucro líquido da empresa foi de US$ 2,18 bilhões, 17% maior do que no mesmo período do ano passado. Diluído por ação, isso significa US$ 0,72, um aumento de 9%.

O resultado foi melhor do que o esperado segundo o consenso reunido pela FactSet, que previa um lucro de US$ 2,01 bilhão e US$ 0,60 por ação. O papel da Tesla subia 7,45% nas negociações eletrônicas pós-fechamento.

A receita da empresa foi de US$ 25,1 bilhões, um crescimento de 8%. “Tivemos bons resultados no terceiro trimestre, com crescimento das entregas tanto mês a mês quanto em relação ao ano passado. Como resultado, tivemos um volume recorde” de vendas para um terceiro trimestre, ressaltou a fabricante.

O grupo explicou que o preço médio de venda de seus veículos foi mais baixo, devido a promoções e opções de financiamento “atraentes”. Também ressaltou que os resultados foram beneficiados por custos menores por unidade, devido à queda dos preços dos materiais e do frete.

No começo do mês, a Tesla anunciou vendas mundiais em linha com as expectativas no terceiro trimestre, com 462.890 veículos entregues. No mesmo período, fabricou 469.796 veículos.

“Apesar das condições macroeconômicas atuais, prevemos um leve crescimento das entregas em 2024”, indicou a Tesla hoje. A fabricante confirmou que desenvolve novos modelos, incluindo carros mais baratos, com início de produção previsto para o primeiro semestre de 2025.

A ação da Tesla cai 14% neste ano na bolsa, e o fundador da empresa, Elon Musk, sofre pressão para apresentar novos produtos. O lançamento do “robotáxi, no começo do mês, foi alvo de críticas.

