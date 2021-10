Tesla tem crescimento anual de 389% do lucro e de 73% na entrega de veículos

A Tesla registrou lucro líquido de US$ 1,6 bilhão no terceiro trimestre deste ano, um aumento de 389% na comparação com o resultado obtido em igual período de 2020. De acordo com o balanço da empresa, divulgado nesta quarta-feira, o lucro por ação foi de US$ 1,86 de julho a setembro, acima da previsão de US$ 1,61 da FactSet.

A receita da companhia no período totalizou US$ 13,76 bilhões, o que representa uma alta anual de 57%. “Isso foi alcançado principalmente por meio do crescimento nas entregas de veículos”, informa a Tesla.

No terceiro trimestre, a empresa entregou 241,3 mil veículos, um aumento de 73% em relação a igual período do ano passado.

“Uma variedade de desafios, incluindo escassez de semicondutores, congestionamento nos portos e blecautes contínuos, têm afetado nossa capacidade de manter as fábricas funcionando a toda velocidade”, diz a fabricante de veículos elétricos no comunicado aos acionistas, em uma referência aos problemas nas cadeias produtivas globais, que têm piorado recentemente e gerado, até mesmo, pressão inflacionária.

Apesar disso, a Tesla afirma que sua equipe tem lidado com as restrições de produção com uma “engenhosidade, agilidade e flexibilidade sem paralelo na indústria automotiva”.

