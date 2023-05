Tesla retoma pedidos para versão do Model 3 nos EUA com preço menor

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/05/2023 - 14:27 Compartilhe

(Reuters) – A Tesla voltou a receber pedidos para seu veículo de longo alcance Model 3 nos Estados Unidos, mostrou o site da empresa na noite de terça-feira, após uma interrupção temporária no ano passado devido a atrasos na entrega.

Atualmente, a versão de longo alcance do Model 3 de nível básico está com preço de 47.240 dólares, cerca de 18,5% abaixo dos 57.990 dólares que eram cobrados em agosto do ano passado, quando a Tesla interrompeu o recebimento de pedidos nos Estados Unidos e no Canadá.

“A lista de espera está muito longa. Habilitaremos (a lista) novamente conforme aumentamos a produção”, tuitou na época o presidente-executivo da montadora, Elon Musk, em resposta à pergunta de um usuário sobre a descontinuação dos pedidos.

A Tesla espera retomar a entrega do sedã elétrico de longo alcance Model 3 em junho, de acordo com o site. No entanto, ainda não está aceitando pedidos no Canadá, mostrou a página.

Para impulsionar as vendas, a Tesla tem modificado regularmente os preços de seus veículos desde o início deste ano. Após uma redução anterior, a empresa aumentou os preços ligeiramente na terça-feira no Canadá, China, Japão e Estados Unidos.

Musk disse que a empresa está disposta a sacrificar sua margem em favor do volume de vendas diante de uma economia fraca, mas também está procurando elevar os preços, onde possível, para igualar as entregas com a produção.

(Reportagem de Gokul Pisharody e Akriti Sharma em Bengaluru e Hyunjoo Jin em San Francisco)

