Tesla registra entregas recordes no quarto trimestre após pressão para vender o Modelo 3

A Tesla entregou um número recorde de veículos elétricos no quarto trimestre, superando as estimativas do mercado e atingindo sua meta de 1,8 milhão de veículos para 2023, já que o impulso nas vendas de final de ano valeu a pena.

A montadora entregou 494.989 veículos no trimestre, mas ficou aquém dos 526.409 veículos totalmente elétricos entregues pela chinesa BYD, que muitos analistas dizem ser a principal rival da Tesla .

As entregas anuais da BYD apoiadas por Warren Buffett foram de 3,02 milhões, embora isso incluísse cerca de 1,4 milhão de EVs híbridos plug-in, o que significa que a Tesla ainda estava à frente em entregas totalmente EV para o ano.

As entregas da BYD mostram que os cortes de preços estão funcionando para a empresa chinesa, disse Susannah Streeter, chefe de dinheiro e mercados da Hargreaves Lansdown.

“A luta prejudicará as margens de ambas as empresas, mas a BYD acredita claramente que é um preço que vale a pena pagar para aumentar a quota de mercado e o reconhecimento”, acrescentou ela.

A empresa aumentou descontos e ofereceu incentivos como seis meses de cobrança rápida gratuita se os clientes aceitassem entregas até o final de dezembro, em uma tentativa de aumentar as vendas antes que algumas variantes de seu sedã compacto Modelo 3 percam créditos fiscais federais dos EUA em 2024.

Isso ajudou a registrar um crescimento de 11% em relação ao trimestre imediatamente anterior e superior às estimativas de 473.253, segundo 14 analistas consultados pela LSEG.

“A Tesla está se mantendo firme e os números de entrega aumentaram 38%, não são os 40% que o CEO Elon Musk gostava de ver, mas é muito, muito, muito melhor do que as empresas automobilísticas nacionais dos EUA”, disse Gary Bradshaw, gerente de portfólio da Tesla. acionista Hodges Capital.

A rival menor, Rivian, também relatou entregas na terça-feira, com a empresa perdendo as estimativas de mercado em meio a uma retração mais ampla na demanda de EV.

A fraqueza levou os fabricantes de automóveis dos EUA, incluindo a Ford e a General Motors, a tornarem-se mais cautelosos quanto aos seus planos de capacidade de produção de EV.

A Tesla está enfrentando o escrutínio dos reguladores sobre sua tecnologia de direção autônoma, com a empresa fazendo recall de mais de 2 milhões de veículos no mês passado para instalar novas proteções em seu sistema avançado de assistência ao motorista Autopilot , depois que um regulador de segurança federal citou preocupações de segurança.

A Consumer Reports – um influente grupo sem fins lucrativos dos EUA que realiza análises extensas de carros, utensílios de cozinha e outros bens – disse que a sua avaliação preliminar sugere que a atualização do software para corrigir problemas não foi suficiente e não foi suficientemente longe para evitar o uso indevido e a desatenção do condutor.

A Tesla não divulgou se as entregas incluíram o recém-lançado Cybertruck .

Espera-se que o veículo com design radical represente uma pequena fração das entregas da Tesla este ano, com Musk dizendo em outubro que a empresa pretende produzir cerca de um quarto de milhão de unidades da picape elétrica em 2025.

