Tesla reduz preços na China e interrompe produção na Alemanha

A Tesla anunciou cortes nos preços de dois modelos de carros vendidos na China, o Model 3 e variantes do Model Y. As vendas da fabricante norte-americana de veículos elétricos na China foram fortes em 2023, mas o mercado do país asiático é altamente competitivo, uma vez que a concorrência continuamente lança novos modelos com tecnologias avançadas e preços agressivos.

A montadora de Elon Musk informou também que planeja interromper a produção em sua fábrica na Alemanha por duas semanas devido a uma escassez de peças causada pelo atual conflito que afeta o transporte marítimo no Mar Vermelho.

Em comunicado, a Tesla disse quer irá suspender quase toda as operações na fábrica, que fica próxima a Berlim, entre 29 de janeiro e 12 de fevereiro.

*Com informações da Dow Jones Newswires

