Tesla reduz preços do Model Y em países da Europa, após cortes na China

A Tesla cortou preços do veículo elétrico Model Y em alguns países europeus da terça-feira, 16, para esta quarta-feira, 17, – dias depois do reajuste nos Model 3 e Model Y na China.

Na Alemanha, as versões do Model Y tiveram reduções no preço entre 4,2% e 9,1%.

O Model Y Standard Range+ caiu 1.900 euros, a 42.900 euros.

As variantes Model Y Long Range e Performance foram reduzidas em 5.000 euros, para 49.900 euros e 55.990 euros, respectivamente.

Na França, as reduções foram de 5,7% a 6,7%. Na Holanda, de 4,3% a 7,7%. Já na Noruega, de 5,6% a 7,1%. Fonte: Dow Jones Newswires.

