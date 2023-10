Tesla reduz preços de modelos dos EUA após perder metas de entrega

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 09/10/2023 - 5:34 Compartilhe

A Tesla de Elon Musk cortou os preços nos EUA de seu sedã compacto Modelo 3 e do SUV Modelo Y, intensificando sua guerra de preços poucos dias depois que as entregas do terceiro trimestre da montadora mais valiosa do mundo ficaram abaixo das expectativas do mercado .

Os últimos cortes ocorrem num momento em que a empresa de Musk se esforça arduamente para entregar um recorde de 476.000 veículos nos últimos três meses de 2023 para cumprir a meta anual de entregar mais de 1,8 milhão de veículos.

Os cortes de preços da Tesla – agora em cerca de 2,7% a 4,2% – começaram em janeiro para apoiar as vendas numa economia incerta e afastar a concorrência de fabricantes de automóveis como a Ford e a chinesa BYD.

As ações da Tesla subiram 0,2%, fechando em US$ 260,53, em meio a um amplo aumento nas ações .

O sedã Modelo 3 padrão agora é US$ 1.250 mais barato, por US$ 38.990 , enquanto a variante de longo alcance do Modelo Y custa US$ 2.000 menos, por US$ 48.490 , mostrou o site da montadora.

A Tesla também cortou os preços de suas variantes mais caras dos dois modelos.

No geral, os preços do Modelo 3 padrão caíram cerca de 17% desde o início do ano, enquanto a variante de longo alcance do Modelo Y sofreu uma queda de mais de 26%.

As reduções de preços também aumentarão a pressão sobre os “Três de Detroit”, à medida que enfrentam uma greve sem precedentes do sindicato dos trabalhadores do sector automóvel .

Espera-se que qualquer novo contrato com o sindicato conduza a um aumento nos custos, beneficiando fabricantes de automóveis não sindicalizados, como a Tesla e a japonesa Toyota.

A Tesla deve divulgar os lucros do terceiro trimestre em 18 de outubro.

Analistas consultados pela Visible Alpha esperam que a empresa registre margens brutas automotivas de 19,1% no trimestre, o que representa uma grande queda em relação a uma margem recorde de mais de 32% no primeiro trimestre do ano passado.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias