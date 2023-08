Tesla lança versões Model S e X mais baratas com autonomias mais curtas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 16/08/2023 - 5:39 Compartilhe

A Tesla lançou variantes mais baratas de seu sedã Model S e SUV Model X com autonomias mais curtas nos EUA, buscando aumentar as vendas, já que os altos custos de empréstimos dificultam a demanda por veículos elétricos caros.

As ações da Tesla caíram 2,6% na terça-feira, enquanto os rivais também perderam terreno com os investidores preocupados com uma guerra de preços. Rivian caiu 3,5%, enquanto Lucid perdeu 5,6%.

Tesla corta preço de veículos elétricos na China e fomenta guerra de preços no setor

Ela já cortou os preços de seus veículos nos Estados Unidos, China e outros mercados ao colocar o crescimento das vendas à frente das margens de lucro, que ainda estão em níveis mais altos entre as montadoras.

A empresa com sede em Austin, Texas, também ofereceu outros incentivos para reduzir o estoque em uma estratégia que o CEO Elon Musk disse fazer parte do manual de recessão da Tesla.

Os novos modelos S e X “standard range” custam US$ 78.490 e US$ 88.490, respectivamente.

O Model S tem uma autonomia de condução de até 320 milhas, menor do que as variantes regulares de motor duplo e trimotor Plaid, que oferecem até 405 milhas e 396 milhas, respectivamente.

O Model X SUV tem alcance de até 269 milhas, bem abaixo de suas versões mais caras que oferecem até 348 milhas.

Ambos os modelos terão a mesma bateria e motores que as variantes de motor duplo que custam US$ 10.000 a mais, mas seu desempenho e alcance serão limitados pelo software, disse um representante de vendas da Tesla.

Outro representante de vendas disse que a Tesla não tem planos de oferecer uma atualização de firmware para desbloquear o alcance e o desempenho no futuro.

“A ideia é atrair os consumidores que estão interessados ​​no selo e na experiência de EV, mas podem ser desencorajados pelo preço mais alto em comparação com os concorrentes”, disse Susannah Streeter, chefe de dinheiro e mercados da Hargreaves Lansdown.

A Tesla disse que as novas variantes estarão disponíveis para entrega entre setembro e outubro. A montadora mais valiosa do mundo vendeu 19% a mais de seus modelos X e S mais antigos e sofisticados no segundo trimestre.

Mas havia dito no mês passado que o preço médio de venda mais baixo e as vendas menores de seus modelos mais caros estavam pesando em seu lucro operacional e receita .

