Tesla fica atrás da BYD em vendas trimestrais de veículos elétricos pela primeira vez

A montadora chinesa BYD superou pela primeira vez a Tesla como maior vendedora mundial de veículos elétricos em uma base trimestral, um sinal da força emergente da China no mercado global de carros movidos a bateria. A BYD relatou a venda de mais de 526.000 veículos totalmente elétricos no quarto trimestre de 2023, em comparação com as vendas da Tesla de quase 485.000 no mesmo período. Tesla permaneceu à frente da BYD durante todo o ano.

A fabricante de carros elétricos de Elon Musk disse na terça-feira que entregou cerca de 1,81 milhão de EVs em todo o mundo em 2023, cumprindo sua orientação para o ano inteiro e superando ligeiramente as expectativas de Wall Street. O valor foi 38% superior ao do ano anterior, mostrando que a taxa de crescimento da Tesla abrandou ligeiramente à medida que a empresa entrou num capítulo cada vez mais competitivo definido por uma expansão mais gradual e margens de lucro mais estreitas.

Em comparação, a BYD vendeu quase 1,6 milhão de veículos movidos a bateria no ano passado, um aumento de mais de 70% em relação a 2022.

Nos EUA, alguns fabricantes de automóveis estão descobrindo que menos pessoas estão dispostas a usar a eletricidade do que esperavam, à medida que persistem as ansiedades sobre encontrar locais suficientes para cobrar publicamente e as taxas de juro mais elevadas tornam os carros mais difíceis de adquirir. A fabricante rival de veículos elétricos Rivian Automotive também disse na terça-feira que entregou 50.122 EVs no ano passado, abaixo das expectativas de Wall Street. As vendas de veículos da empresa no quarto trimestre caíram 10% em relação ao terceiro trimestre, apesar de um aumento na produção da fábrica. Suas ações recuam mais de 10% nas negociações de hoje.

