Tesla faz recall de 1,8 milhão de quatro modelos por falha no capô

A fabricante de veículos elétricos americana Tesla faz um recall de mais de 1,8 milhão de veículos em razão de um problema no capô que pode aumentar o risco de acidentes. A companhia, do bilionário Elon Musk, tem convocado donos dos modelos fabricados entre 2021 e 2024 do Model 3, Model S, Model X, além de unidades produzidas entre 2020 e 2024 do Model Y, para substituir o conjunto da trava do capô, que pode não conseguir detectar se a tampa foi efetivamente travada após ter sido aberta.

Segundo a empresa, o capô pode se abrir totalmente quando o veículo estiver em movimento, podendo obstruir a visão do motorista e causar um acidente. A empresa informou que não tem conhecimento de nenhum incidente, ferimento ou morte relacionados ao problema. A Tesla não respondeu a um pedido de entrevista.

Investigação

A Tesla começou a investigar as reclamações dos clientes sobre o problema nos veículos Model 3 e Model Y na China em 25 de março. Em meados de abril, a montadora identificou a condição que afetava os veículos na China como uma deformação do interruptor da trava.

A Tesla continuou a analisar o problema e descobriu que as taxas de ocorrência eram mais altas na China do que na Europa e na América do Norte, mas o motivo dessa disparidade é desconhecido. A empresa informou que, até 20 de julho, identificou três reclamações em veículos dos EUA que estão relacionados ou podem estar relacionados ao problema do capô.

A Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário dos EUA informou que a Tesla lançou uma atualização de software gratuita para solucionar o problema.

No mês passado, a Tesla fez um recall de sua nova picape futurista Cybertruck pela quarta vez nos EUA, desde que foi colocada à venda em 30 de novembro, para corrigir problemas com peças de acabamento que podem se soltar e limpadores de para-brisa dianteiros que podem falhar.

Participação no mercado

A participação da Tesla no mercado de veículos elétricos nos Estados Unidos, onde já foi líder, caiu para menos de 50% no segundo trimestre do ano, mesmo com as vendas de carros movidos a bateria atingindo um recorde, de acordo com novas estimativas divulgadas no começo do mês.

A empresa de Musk foi responsável por 49,7% das vendas de veículos elétricos de abril a junho, abaixo dos 59,3% do ano anterior. A companhia perdeu terreno para a General Motors, Ford Motor, Hyundai e Kia, segundo a empresa de pesquisa Cox Automotive, que fez o levantamento. Foi a primeira vez que a participação de mercado da empresa caiu abaixo de 50% em um trimestre, de acordo com a Cox.

A empresa, uma das principais pesquisadoras do setor automotivo, estima a participação de mercado com base em registros, relatórios de empresas e outros dados. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

