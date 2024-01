Tesla faz recall de 1,61 milhão de carros na China por problemas na direção e travas das portas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/01/2024 - 9:22 Para compartilhar:

A Tesla iniciou um recall de 1,61 milhão de seus veículos elétricos na China, em função de problemas com funções de direção assistida automática e controles de travas das portas.

O recall foi anunciado pelo órgão chinês para regulação do mercado (SAMR, pela sigla em inglês) nesta sexta-feira (5). Segundo a SAMR, a montadora americana vai usar tecnologia de upgrade remota para corrigir os problemas, o que significa que a maioria dos proprietários dos veículos não precisará visitar centros de serviços da empresa.

No mês passado, a Tesla fez um recall de mais de 2 milhões de carros nos EUA para aperfeiçoar seu sistema de monitoramento de condutores. O recall veio após uma investigação de dois anos da Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos EUA (NHTSA) concluir que o sistema era defeituoso. Fonte: Associated Press.

