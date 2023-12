Tesla faz recall de 120 mil veículos devido ao risco de portas destrancadas durante um acidente

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 22/12/2023 - 20:33 Para compartilhar:

A Tesla está fazendo recall de 120.423 veículos nos EUA devido ao risco de portas destrancadas durante um acidente, de acordo com um relatório divulgado na sexta-feira (22).

A Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário, o regulador de segurança rodoviária do país, anunciou na sexta-feira o recall que afeta os veículos Modelo S e Modelo X 2021-2023, dizendo que essas unidades não cumprem certos padrões federais de segurança para proteção contra impactos laterais, de acordo com a Reuters .

A Tesla lançou uma atualização de software over-the-air para resolver o problema.

Em seu maior recall nos 20 anos de história da empresa liderada por Elon Musk, na semana passada, a Tesla fez recall de mais de 2 milhões de veículos nos Estados Unidos, cobrindo quase todos os seus veículos nas estradas americanas.

Os reguladores federais citaram salvaguardas “insuficientes” sobre o sistema avançado de assistência ao motorista do piloto automático da Tesla contra o uso indevido da direção, então a empresa iniciou um recall voluntário para implementar “verificações adicionais” para incentivar os motoristas a continuarem a prestar atenção às estradas mesmo quando o piloto automático está ativo.

“Pode haver um risco maior de acidente” quando o sistema de assistência ao motorista do piloto automático está ativado, escreveu a NHTSA na semana passada, de acordo com o The Washington Post, “e o motorista não mantém a responsabilidade pela operação do veículo e não está preparado para intervir como necessário.”

Outras grandes montadoras anunciaram recalls esta semana.

A Toyota Motor Co. anunciou na quarta-feira que a empresa está fazendo recall de 1 milhão de veículos devido a um defeito que pode fazer com que os airbags não sejam acionados se os sensores no banco do passageiro dianteiro entrarem em curto-circuito. O recall se aplica a Toyota Avalons, Camrys, Highlanders, RAV4s, Siennas e Corollas, bem como alguns dos híbridos desses modelos, e alguns modelos Lexus, incluindo o sedã ES250 e o SUV RX350, de acordo com a Associated Press.

A Honda emitiu um recall na segunda-feira de mais de 2,5 milhões de veículos devido a um problema na bomba de combustível que pode fazer com que o motor não dê partida ou até mesmo pare durante a condução, aumentando o risco de acidente ou ferimentos, disse a NHTSA.

Um documento publicado pela NHTSA na quarta-feira mostrou que a General Motors havia suspendido a venda de um número selecionado de seus caminhões Chevrolet Silverado e GMC Sierra do ano modelo 2024 devido à preocupação de que o metal no teto do lado do passageiro pudesse rachar. Como resultado, cerca de 3.067 veículos seriam inspecionados.

No mês passado, a Toyota fez recall de 1,9 milhão de SUVs RAV4 devido à preocupação de que suas baterias pudessem mudar e pegar fogo.

