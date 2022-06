Tesla está contratando de 500 a 600 funcionários por mês em planta na Alemanha, diz ministro

BERLIM (Reuters) – A Tesla está contratando de 500 a 600 pessoas por mês em sua fábrica de Gruenheide e está trabalhando em parceria com a agência nacional de empregos para recrutar trabalhadores dispensados das montadoras alemãs, disse o ministro da economia regional de Brandemburgo nesta segunda-feira.

Um total de 4.100 a 4.500 funcionários foram contratados até agora, disse o ministro Joerg Steinbach em uma conferência, sendo que cerca de 10% eram estrangeiros, principalmente da Polônia.





“A situação das montadoras em outras regiões que perceberam que a produção de carros elétricos requer menos pessoas do que no passado está nos ajudando, porque estamos tentando trazê-los aqui para Brandemburgo”, disse Steinbach.

A fábrica de Gruenheide está funcionando em dois turnos desde 23 de maio, com um terceiro previsto para começar antes do final do ano, acrescentou.

A Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O presidente-executivo da montadora, Elon Musk, disse aos funcionários no início de junho que a empresa reduziria o número de funcionários assalariados em 10%, já que ficou “com excesso de pessoal em muitas áreas”, mas acrescentou depois no Twitter que “o número de funcionários por hora aumentará”.

(Por Victoria Waldersee)