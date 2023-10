Tesla entrega menos veículos do que o previsto no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2023 - 12:32 Compartilhe

As entregas da Tesla no terceiro trimestre ficaram abaixo das expectativas em Wall Street, mostrando significativa queda em relação aos números recordes do segundo trimestre. A empresa entregou 435.059 veículos elétricos e produziu 430.488 unidades entre abril e junho, segundo comunicado divulgado na manhã desta segunda-feira, 2.

O total de entregas caiu 6% em relação aos três meses anteriores. O resultado foi atribuído a “períodos de inatividade planejados para atualizações de fábricas, conforme discutido na teleconferência de resultados mais recente”.

Antes do comunicado, o consenso de analistas para entregas da Tesla no terceiro trimestre era de cerca de 461 mil. No entanto, outras projeções de Wall Street tinham consenso mais próximo de 455 mil.

Para todo o ano de 2023, a Tesla reiterou sua meta de um volume em torno de 1,8 milhão de veículos.

*Com informações da Dow Jones Newswires

