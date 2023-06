Tesla eleva preço de mais um modelo de veículo, depois de série de cortes neste ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/06/2023 - 22:19 Compartilhe

A Tesla elevou os preços de seu veículo Model Y, revertendo ainda mais a tendência deste ano de cortes dramáticos nos preços de veículos elétricos (EVs).

O preço de um Tesla Model Y agora começa em US$ 47.740, antes da aplicação de um crédito fiscal federal de US$ 7.500, informava o site da montadora na manhã desta quarta-feira. Isso representa um aumento de US$ 250, ou 0,53%, na semana: o Model Y custava anteriormente US$ 47.490, de acordo com um arquivo do site da Tesla nessa segunda-feira.

A Tesla reduziu os preços de sua frota de veículos elétricos neste ano, o que pesou nas ações. A mudança de preços desta semana é mais um pequeno aumento – após altas de tamanho semelhante para alguns modelos no mês passado – que deve sinalizar que o pior desses ventos contrários já passou.

