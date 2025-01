Tesla e BMW se somam a processo na Justiça europeia contra tarifas alfandegárias para carros elétricos chineses

A Tesla e a BMW entraram com uma ação nos tribunais europeus contra as altas tarifas da União Europeia sobre as importações de carros elétricos fabricados na China, anunciou uma fonte da Comissão Europeia nesta segunda-feira (27).

Ambas as empresas têm linhas de produção na China. Em outubro, a Comissão – o braço executivo da UE – adotou tarifas adicionais de até 35% sobre os carros elétricos produzidos na China, além dos 10% existentes.

Assim, essas empresas se juntam aos fabricantes chineses BYD, Geely e SAIC no processo antitarifário.

Essas medidas foram consideradas “protecionistas” pela China, que levou o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC).

A UE justificou a adoção das tarifas adicionais alegando que esses fabricantes se beneficiam de subsídios indevidos.

A UE afirmou que está pronta para cancelar as tarifas adicionais se um acordo negociado for alcançado com a China para resolver a situação.

As tarifas adicionais adotadas pela UE para o grupo automotivo SAIC foram fixadas em 35,3%, enquanto a BYD teria tarifas de 17% e a Geely, 18,8%.

As empresas que cooperaram com as investigações da UE sobre o impacto na concorrência no bloco terão uma tarifa de 20,7%, e o restante das empresas, 35,3%.

aro-ahg/mb/dd/aa

Tesla

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

BYD COMPANY

Geely