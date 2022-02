Tesla diz ter registrado perdas contábeis de US$ 101 mi com oscilações em bitcoin

A Tesla informou, nesta segunda-feira, 7, ter registrado perdas contábeis de US$ 101 milhões em 2021 devido a oscilações no valor de bitcoins que mantém em seu balanço de ativos. Em documento protocolado na Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM americana), a empresa reportou ainda ganhos de US$ 128 milhões em operações de venda da criptomoeda.

A companhia afirmou ter comprado um total de US$ 1,5 bilhão em bitcoin no primeiro trimestre de 2021 e que, no final do ano passado, o valor de mercado de suas criptomoedas somava US$ 1,99 bilhão.

“Acreditamos no potencial de longo prazo dos ativos digitais tanto como investimento quanto como alternativa líquida ao dinheiro”, ressaltou a Tesla.

