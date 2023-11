Tesla diz que Xi agradeceu por presença da empresa na China, durante encontro com Musk

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/11/2023 - 8:51 Para compartilhar:

A Tesla informa, em sua conta oficial na plataforma chinesa Weibo, que o executivo-chefe da empresa, Elon Musk, participou de um banquete na noite de quarta-feira, 15, para receber o presidente da China, Xi Jinping, em São Francisco (Califórnia, EUA). Xi se reuniu com Musk e outros “importantes representantes” em uma pequena recepção antes do encontro e “expressou apoio ao desenvolvimento da Tesla na China”. Musk, por sua vez, agradeceu e elogiou o rápido desenvolvimento do setor de veículos com energia renovável na China, diz o texto. A empresa lembra que está em seu décimo ano no mercado chinês.

