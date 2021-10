Tesla diz que entregou 241,3 mil veículos elétricos, apesar da falta de chips

A Tesla diz que entregou 241,3 mil veículos elétricos no terceiro trimestre deste ano, mesmo lutando contra uma escassez global de chips de computador que atingiu toda a indústria automobilística.

As vendas da empresa de julho a setembro superaram as estimativas de Wall Street de 227 mil entregas em todo o mundo, de acordo com o provedor de dados FactSet. As vendas do terceiro trimestre aumentaram 72% em relação às 140 mil entregas que a Tesla fez no mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, a companhia vendeu cerca de 627,3 mil veículos.

O analista da Wedbush, Daniel Ives, escreveu em uma nota a investidores que o ritmo de entregas de veículos elétricos nos EUA e na China tem sido forte no último mês. Ainda assim, estimou que a falta de chips diminuirá 40 mil carros do número de entrega anual da Tesla.

