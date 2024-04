Tesla divulga queda nas entregas e produção de veículos no 1º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/04/2024 - 11:00 Para compartilhar:

A Tesla registrou queda nas entregas e produção no primeiro trimestre, em parte por causa do aumento da produção da versão mais recente do modelo 3 e também devido a interrupções motivadas pelo conflito no Mar Vermelho. Às 10h42 (de Brasília), a ação da montadora de veículos elétricos de Elon Musk tombava quase 6% em Nova York.

Em comunicado, a Tesla disse nesta terça-feira que entregou 386.810 carros no primeiro trimestre de 2024, ante 422.875 unidades em igual período do ano passado. Analistas consultados pela FactSet previam entregas de 457.000 veículos no trimestre.

Também entre janeiro e março, a Tesla produziu 433.371 veículos, ante 440.808 unidades no mesmo intervalo do ano passado.

*Com informações da Dow Jones Newswires

