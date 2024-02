Tesla de Elon Musk fará recall de luzes de alerta em 2,2 milhões de veículos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/02/2024 - 4:36 Para compartilhar:

A Tesla está fazendo recall de quase todos os veículos que vendeu nos EUA porque algumas luzes de advertência no painel de instrumentos são muito pequenas.

O recall de quase 2,2 milhões de veículos anunciado na sexta-feira (2) pela Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário é um sinal de uma investigação intensificado do fabricante de veículos elétricos.

A agência também disse que atualizou uma investigação de 2023 sobre os problemas de direção da Tesla para uma análise de engenharia, um passo mais perto de um recall.

Documentos publicados na sexta-feira pela agência afirmam que o recall da luz de alerta será feito com uma atualização de software online.

Abrange o Modelo S de 2012 a 2023, o Modelo X de 2016 a 2023, o Modelo 3 de 2017 a 2023, o Modelo Y de 2019 a 2024 e o Cybertruck 2024.

A agência afirma que as luzes de advertência de freio, estacionamento e freio antibloqueio têm um tamanho de fonte menor do que o exigido pelos padrões de segurança federais. Isso pode dificultar a leitura de informações críticas de segurança, aumentando o risco de acidente.

A Tesla já começou a lançar a atualização de software e os proprietários serão notificados por carta a partir de 30 de março. A NHTSA afirma ter encontrado o problema em uma auditoria de rotina de conformidade de segurança em 8 de janeiro. A Tesla identificou três reclamações de garantia potencialmente relacionadas ao problema, mas não há relatos de acidentes ou ferimentos.

As ações da Tesla, que estão em tendência de queda desde julho e caíram após o relatório de lucros do quarto trimestre da empresa na semana passada, caíram mais 2,7% no início do pregão de sexta-feira, para níveis não vistos desde maio do ano passado.

Em dezembro, a NHTSA pressionou a Tesla a fazer o recall de mais de 2 milhões de veículos para atualizar o software e consertar um sistema defeituoso que deveria garantir que os motoristas prestassem atenção ao usar o piloto automático. Documentos afirmam que a atualização aumentará os avisos e alertas aos motoristas.

O recall ocorreu após uma investigação de dois anos da NHTSA sobre uma série de acidentes que ocorreram enquanto o sistema de direção parcialmente automatizado do piloto automático estava em uso.

Alguns eram mortais

A agência diz que sua investigação descobriu que o método do piloto automático para garantir que os motoristas estejam prestando atenção pode ser inadequado e levar ao “uso indevido previsível do sistema”.

Os controles e alertas adicionados “incentivarão ainda mais o motorista a cumprir sua responsabilidade contínua de dirigir”, afirmam os documentos.

Mas especialistas em segurança disseram que, embora o recall seja um bom passo, ainda responsabiliza o motorista e não resolve o problema subjacente de que o piloto automático não reage aos veículos parados.

Eles dizem que o sistema de monitoramento de motoristas da Tesla, que depende da detecção de mãos no volante, não impede os motoristas de fazer check-out.

A Tesla afirma no seu site que os seus sistemas Autopilot e “Full Self-Driving” não podem conduzir os veículos e que os condutores humanos devem estar prontos para intervir em todos os momentos.

Em fevereiro do ano passado, a NHTSA também pressionou a Tesla a fazer recall de quase 363.000 veículos com seu sistema “Full Self-Driving” porque ele pode se comportar mal nos cruzamentos e nem sempre segue os limites de velocidade.





O recall fez parte de uma investigação mais ampla sobre os sistemas de direção automatizados da Tesla.

Levantou questões sobre as afirmações do CEO Elon Musk de que pode provar aos reguladores que os carros equipados com “Full Self-Driving” são mais seguros do que os humanos e que os humanos quase nunca têm de tocar nos controlos.

Musk a certa altura havia prometido que uma frota de robotáxis autônomos estaria em uso em 2020.

A ação mais recente parece empurrar esse desenvolvimento ainda mais para o futuro.

Além disso, a Tesla está fazendo recall de mais de 1,6 milhão de veículos elétricos Modelo S, X, 3 e Y exportados para a China devido a problemas com sua direção automática assistida e controles de trava de porta.

A Administração Estatal de Regulamentação de Mercado da China anunciou o recall no início de janeiro. Ele disse que a Tesla Motors em Pequim e Xangai usaria atualizações remotas para resolver os problemas.

O recall se deve a problemas com a função de assistência de direção automática e se aplica a 1,6 milhão de Tesla Model S, Model X, Model 3 e Model Ys importados.

Quando a função de direção automática está acionada, os motoristas podem utilizar indevidamente a função de direção combinada, aumentando o risco de acidentes, afirma o aviso.

O recall para corrigir o controle lógico de desbloqueio de portas para EVs Modelo S e Modelo X importados afeta 7.538 veículos fabricados entre 26 de outubro de 2022 e 16 de novembro de 2023.

É necessário para evitar que as travas das portas se abram durante uma colisão.

A Tesla foi a maior vendedora de veículos elétricos no mundo no ano passado, mas a chinesa BYD venceu a empresa no quarto trimestre. A BYD é líder no crescente mercado da China.

A atualização da investigação da direção, também anunciada na sexta-feira em documentos, abrange mais de 334.000 veículos Tesla.





A investigação foi aberta em julho do ano passado, depois que a agência recebeu uma dúzia de reclamações sobre perda de controle de direção em veículos 2023 Modelo Y e 3.

Agora, o órgão afirma ter 115 reclamações e recebeu outras 2.176 após solicitar informações à empresa.

Documentos da agência dizem que os motoristas relatam perda de controle de direção, muitas vezes acompanhada de mensagens mostrando que a direção assistida foi reduzida ou desativada.

Alguns reclamaram da incapacidade de girar o volante, enquanto outros disseram que era necessário mais esforço.

Uma mensagem foi deixada na sexta-feira solicitando comentários de Tesla.

Em um caso, um motorista disse à NHTSA que não conseguiu virar à direita e bateu em outro veículo.

A agência disse que houve várias alegações de Teslas bloqueando cruzamentos ou estradas.

Mais de 50 veículos tiveram que ser rebocados, segundo reclamações de consumidores.

