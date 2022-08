Tesla assina acordos de fornecimento de materiais para baterias na China

As montadoras querem produzir muito mais veículos elétricos. Isso exigirá muito mais baterias, então as empresas automobilísticas, incluindo a Tesla, estão alinhando todos os materiais de que precisarão.







Ontem, dois fornecedores chineses de materiais para baterias divulgaram acordos com a Tesla, segundo vários relatórios citando registros regulatórios no exterior. A Tesla, líder no negócio de veículos elétricos, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A Zhejiang Huayou Cobalt, uma processadora de cobalto e outros metais, é uma das empresas. As baterias de veículos elétricos baseadas em cobalto geralmente têm custos mais altos e melhor alcance do que outras alternativas, então as montadoras geralmente usam cobalto em seus veículos de maior custo e maior alcance. O acordo com a Tesla vai de 2022 a 2025. As ações da Zhejiang ganharam cerca de 9,1% nas negociações no exterior.

A CNGR Advanced Material é a outra empresa. Ela fornece material de cátodo de lítio para fabricantes de baterias, pegando lítio de mineradores e processando-o ainda mais. Seu acordo com a Tesla vai de 2023 a 2025. A ação ganhou 7,2% nas negociações no exterior.

As ações da Tesla subiram com as notícias. Os papéis da Tesla também podem estar recebendo um impulso das notícias sobre entregas de veículos elétricos pelas concorrentes NIO, XPeng e Li Auto.

As três empresas chinesas entregaram 31.998 veículos em julho, abaixo dos 41.280 em junho, mas os investidores esperavam uma queda porque o número de junho incluía os atrasos de abril e maio como resultado dos bloqueios da China para combater a covid-19. As ações da NIO, Li e XPeng operam em alta entre 2,5% e 3% na Bolsa de Nova York.

O acordo com a Tesla ocorre logo após a General Motors (GM) anunciar dois acordos de fornecimento de materiais para bateria com a fabricante de baterias LG Chem e a mineradora de lítio Livent na semana passada.

No início de julho, a Ford Motor anunciou um acordo com a fabricante de baterias chinesa Contemporary Amperex Technology para células de bateria de fosfato de ferro e lítio, uma química mais barata do que as baterias que incluem cobalto.