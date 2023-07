Tesla anuncia recall de Modelos S e X por problemas com cinto de segurança

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 17:45 Compartilhe

A Tesla anunciou um recall de quase 16 mil veículos dos Modelos S e X, fabricados entre 2021 e 2023, por problemas no cinto de segurança. A companhia também recolherá 1,3 mil veículos dos modelos S, X e Y por problemas na câmera.

Os reguladores de segurança rodoviária dos EUA havia aberto uma investigação sobre possíveis problemas com o cinto de segurança da Tesla em março. Até 19 de junho, a empresa identificou 12 reivindicações de garantia relacionadas ao problema, mas não tem conhecimento de nenhum acidente, ferimento ou morte relacionados à falha.

Cartas de notificação serão enviadas aos proprietários que possuem veículos relacionados ao recall. A Tesla disse que realizará inspeções gratuitas, fará o ajuste do ângulo da câmera e conectará os cintos de segurança da primeira fila, quando necessário, e, se não for possível, o conjunto do cinto de segurança será substituído gratuitamente.

