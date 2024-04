Tesla anuncia planos de lançar robotaxi em agosto e ação sobe 3% no after-hours de NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/04/2024 - 21:12 Para compartilhar:

O CEO da Tesla, Elon Musk, anunciou em postagem no X (antigo Twitter), que a companhia planeja lançar seu Robotaxi em agosto, o mais recente passo no esforço da empresa para lançar veículos autônomos no mercado. O modelo não terá volante ou pedais.

O cronograma para o lançamento do Robotaxi também ocorre no momento em que a Tesla intensifica seus esforços para atrair os motoristas ao seu software de direção autônoma e vem após os recentes tombos nos preços de suas ações. Às 21h08 (de Brasília), as ações da Tesla subiam 3,81% no after-hours de Nova York.