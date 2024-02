Tesla alimenta temores de demissões depois de perguntar quais empregos são críticos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 08/02/2024 - 5:55 Para compartilhar:

Os gerentes da Tesla foram questionados se cada uma das posições de seus funcionários era crítica, alimentando temores de demissões na empresa, informou a Bloomberg News na quarta-feira.

A Tesla enviou uma consulta de linha única para cada trabalho depois de cancelar as avaliações semestrais de desempenho de alguns funcionários, disseram algumas pessoas familiarizadas com o assunto à Bloomberg. Até dezembro do ano passado, a empresa tinha 140.473 funcionários globalmente

As ações da Tesla subiram 1% na quarta-feira. Eles caíram mais de 25% até agora neste ano.

O relatório foi divulgado depois que o CEO Elon Musk alertou que o crescimento das vendas iria desacelerar este ano, apesar dos cortes de preços que já prejudicaram as margens da montadora mais valiosa do mundo e alimentaram as preocupações dos investidores sobre a fraca demanda e a concorrência chinesa.

Apesar de um novo impulso de descontos liderado pela Tesla, as vendas de veículos de energia nova no principal mercado automóvel da China registaram a sua primeira queda mensal em Janeiro, devido à desaceleração da procura.

A montadora norte-americana também perdeu seu lugar como maior fabricante de veículos elétricos em vendas para a chinesa BYD no quarto trimestre.

