Tesla aconselha os proprietários dos Cybertruck a ‘remover imediatamente’ cocô de pássaros

O manual do recém-revelado Cybertruck da Tesla aconselha que os proprietários removam cocô de pássaros, seiva de árvores e insetos mortos do veículo futurista, a fim de evitar danos à sua carroceria de aço inoxidável.

“Para evitar danos ao exterior, remova imediatamente substâncias corrosivas (como graxa, óleo, excrementos de pássaros, resina de árvores, insetos mortos, manchas de alcatrão, sal rodoviário, resíduos industriais, etc.)”, diz o manual do proprietário do novo Cybertruck.

O manual também orienta os proprietários do Cybertruck a não esperarem por uma lavagem completa.

“Se necessário, use álcool desnaturado para remover manchas de alcatrão e graxa teimosa e, em seguida, lave imediatamente a área com água e sabão neutro não detergente para remover o álcool”, afirma o manual.

O proprietário de um Cybertruck postou o texto do manual em sua página de mídia social X.

Cybertruck exterior will corrode and Tesla readily admits this in the manual. It’s what I’ve been saying all along. Once that oxide barrier is compromised – corrosion begins.

“.. immediately remove corrosive substances… Do not wait until Cybertruck is due for a complete wash.” pic.twitter.com/soKbxYfJsM

