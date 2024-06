Terzic deixa o Borussia Dortmund, finalista da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/06/2024 - 9:22 Para compartilhar:

O técnico alemão Edin Terzic, que levou o Borussia Dortmund à final da Liga dos Campeões na temporada 2023-24, anunciou nesta quinta-feira (13) que decidiu deixar o clube.

“Queridos torcedores do Borussia, embora me deixe realmente triste, preciso contar a vocês hoje que decidi sair”, afirma Terzic em um comunicado do clube.

“Foi uma grande honra comandar este grande clube à vitória na Copa da Alemanha e, recentemente, até a final da Liga dos Campeões”, acrescentou Terzic.

Segundo a imprensa alemã, o auxiliar de Terzic desde janeiro, Nuri Sahin, é o principal candidato para sucedê-lo no comando do time.

“Depois de 10 anos no BVB, incluindo cinco anos na comissão técnica e dois anos e meio como treinador principal, sinto que o novo começo que se aproxima deve ser acompanhado por um novo homem na lateral do campo”, afirmou o técnico, que comunicou sua decisão à direção do clube após a final da Liga dos Campeões, em que o Borussia Dortmund foi derrotado por 2-0 pelo Real Madrid.

Depois de uma primeira passagem como técnico interino em Dortmund na segunda parte da temporada 2020/21, coroada com a vitória na final da Copa da Alemanha contra o RB Leipzig, Terzic assumiu o comando do time em 2022.

Sob seu comando, o BVB terminou em segundo lugar na Bundesliga na temporada 2022/23, quando perdeu o título no saldo de gols para o Bayern de Munique.

Na temporada passada, o Borussia Dortmund terminou o campeonato alemão em quinto lugar, a 27 pontos do campeão Bayer Leverkusen. Mas conseguiu avançar à final da Liga dos Campeões, depois de eliminar o Atlético de Madrid nas quartas de final e o PSG nas semifinais, antes de perder por 2-0 para o Real Madrid na final disputada em Wembley em 1º de junho.

