Terry Crews sentia raiva da família quando era viciado em pornografia: ‘Estava sempre no meu caminho’

Terry Crews relembrou seu vício em pornografia, época em que também traia sua mulher, Rebecca King. Em participação no podcast “Armchair Expert”, apresentado por Dax Shepherd, o ator confessou que sentiu raiva da família durante o período.

“A minha esposa me perguntava: ‘Onde você estava?’. Eu retrucava: ‘Por que você está sempre querendo saber onde eu estava? Você está com medo?’. Eu começava a discutir para que ela parasse com as perguntas. Pobre mulher”, relatou.

O artista também assumiu ter se incomodado com os quatro filhos do casal. “Era horrível. Com os meus filhos, eu sentia raiva deles porque eles estavam sempre no meu caminho”, confessou.

Em meio à situação, Terry disse que “sentia um amontoado de culpa ambulante”. Em 2010, ele confessou para Rebecca as traições e o vício em pornografia. Na época, o casal se separou, entretanto, reatou após o ator passar por uma clínica de reabilitação.

