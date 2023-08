‘Terrorismo nutricional’, conheça termo do qual Maíra Cardi está sendo acusada

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 14/08/2023 - 19:26 Compartilhe

Maíra Cardi voltou a gerar polêmica. A coach de emagrecimento foi acusada por internautas de cometer ‘terrorismo nutricional’, após compartilhar o vídeo de uma receita de bolo de chocolate na rede social. De forma irônica, Cardi disse que a receita pode causar doenças graves como: Alzheimer, diabete, problemas cardíacos, obesidade, entre outras.

“É só um bolo. Comer um pedaço disso não vai provocar nada no seu corpo”, disse uma usuária na internet. “Sabe o que mata mesmo? Terrorismo nutricional”, escreveu outra.

IstoÉ Gente foi procurar saber mais e te explica abaixo tudo sobre o termo ‘terrorismo nutricional’. Confira!

O que é terrorismo nutricional?

De acordo com o Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo, o terrorismo nutricional é a forma de aterrorizar a população em relação aos alimentos e às práticas individuais, em que os momentos diários de comer viraram algo estressante e carregado de culpa, ou seja, uma relação de amor e ódio com a comida.

Doenças

O terrorismo nutricional ainda pode levar ao diagnóstico de desordens ou transtornos alimentares, em especial a ortorexia nervosa, descrita como o comportamento obsessivo caracterizado pela fixação por saúde alimentar.

