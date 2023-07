Terrence Hill anuncia na Itália que vai filmar novo faroeste

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/07/2023 - 9:50 Compartilhe

PERUGIA, 31 JUL (ANSA) – O ator italiano Terence Hill, ícone do “western spaghetti”, anunciou neste domingo (30), na Itália, que está desenvolvendo um novo filme de faroeste.

A divulgação foi feita durante o Spencerhill Festival, um encontro de fãs da dupla Bud Spencer (1929-2016) e Terence Hill, que se consagrou em filmes de “bang-bang à italiana” na década de 1970.

“Estamos tentando escrever um novo filme, e graças ao desejo de vocês de assistir um faroeste bom e divertido, conseguiremos! Não é fácil, mas espero que a vontade de vocês nos ajude”, afirmou ele durante o evento realizado em Gubbio, na Perugia, região da Úmbria, onde foi filmado o primeiro longa da dupla.

Sorridente e emocionado, o ator conversou com o público de centenas de pessoas de toda a Europa, acompanhado do filho, Jess, e de familiares do histórico companheiro Bud Spencer, que morreu em 2016, aos 86 anos de idade. O dublê Ottaviano dell’Acqua, que acompanhou Terence Hill em 12 filmes, também compareceu.

“Quando assistirem aquelas belas brigas de soco, podem saber que foram obras dele, do meu amigo”, disse Hill.

O ator também agradeceu aos fãs pela fidelidade de tantas décadas: “Interpretar Trinity foi uma grande sorte, eu e vocês ainda gostamos dele”.

Terence Hill e Bud Spencer (nascidos respectivamente Mario Girotti e Carlo Pedersoli) atuaram juntos em 18 filmes, 16 deles como protagonistas.

Os longas de faroeste e ação com contornos cômicos fizeram sucesso mundialmente, especialmente os da série Trinity, como “Trinity é o Meu Nome”, de 1970, e “Trinity Ainda é o Meu Nome”, de 1971. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias