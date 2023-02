Terremotos vão afetar crescimento da Turquia e esticar orçamento antes das eleições

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/02/2023 - 10:03 Compartilhe





Por Orhan Coskun e Nevzat Devranoglu

ANCARA (Reuters) – Grandes terremotos na Turquia acrescentarão bilhões de dólares em gastos no Orçamento do país e reduzirão o crescimento econômico em até dois pontos percentuais este ano, disseram autoridades e economistas, no momento em que o governo enfrenta uma enorme reconstrução antes das eleições acirradas deste ano.

Quase 10.000 pessoas foram mortas no norte da Síria e no sul da Turquia por terremotos que ocorreram na segunda-feira, deixando um rastro de destruição em toda a região.





Milhares de edifícios, incluindo casas e hospitais, estradas, oleodutos e outras infraestruturas sofreram graves danos na região, onde vivem cerca de 13,4 milhões de pessoas.

Embora as autoridades digam que a extensão da destruição ainda não está clara, elas acreditam que a reconstrução vai esticar o Orçamento da Turquia.

“Haverá bilhões de dólares em danos”, disse uma autoridade à Reuters, acrescentando que será necessária uma rápida reconstrução da infraestrutura, moradias e fábricas.

As semanas de recuperação dos corpos e remoção dos escombros devem dominar as eleições presidenciais e parlamentares marcadas para 14 de maio, que já representam o maior desafio para as duas décadas do presidente Tayyip Erdogan no poder.

A Turquia tem sido assolada há anos pela inflação elevada e pela queda da moeda, enquanto Erdogan pressionou por políticas econômicas pouco ortodoxas. Seus apelos por juros baixos fizeram a inflação disparar para 85% no ano passado, uma máxima de 24 anos, e a lira caiu para um décimo de seu valor em relação ao dólar na última década.

Os danos do terremoto também devem prejudicar a produção na região afetada, que representa 9,3% do Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia.





Três economistas calcularam que o crescimento do PIB pode cair de 0,6 a 2 pontos percentuais em um cenário em que a produção na região caia 50%, o que, segundo eles, levaria de seis a 12 meses para se recuperar.

(Reportagem adicional de Jonathan Spicer)

