Terremotos matam ao menos 20 e ferem mais de 300 no Paquistão

Dois terremotos atingiram o sul do Paquistão nesta quinta-feira (7), noite de quarta (6) no Brasil, e já há registros das autoridades paquistanesas que dão conta de ao menos 20 mortes e mais de 300 feridos, sendo pelo menos 40 em estado grave. As informações são do g1 e da CNN.

As autoridades locais temem que o número de mortes aumente, uma vez que mais de 100 casas feitas de barro e terra batida desabaram. De acordo com socorristas, as vítimas eram, eu sua maioria, mulheres e crianças.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitora atividades sísmicas em todo o mundo, o primeiro terremoto teve magnitude 5,7, com epicentro a 20 km de profundidade, e o segundo, com magnitude 4,6, a 10 km de profundidade.

Mesmo a profundidade do primeiro já é considerada muito próxima do nível do solo, o que amplifica a capacidade de causar destruição. E quanto mais próximo, maiores podem ser os danos.

Os dois tremores aconteceram perto da cidade de Quetta, na província do Baloquistão, onde vivem cerca de 1 milhão de habitantes, muitos em condições precárias.

