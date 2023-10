Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/10/2023 - 12:01 Compartilhe

CABUL, 8 OUT (ANSA) – Ao menos 2 mil pessoas morreram vítimas do terremoto que atingiu o oeste do Afeganistão, segundo comunicado do Talibã neste domingo (8).

O sismo de magnitude 6,3 atingiu o país no sábado (7), com epicentro a 40 quilômetros de Herat, seguido de tremores secundários.

Também foram registrados 9,2 mil feridos e 1,3 mil casas foram danificadas, mas os números podem aumentar conforme o avanço das operações de resgate. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias