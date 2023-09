Terremoto mata mais de 800 no Marrocos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/09/2023 - 10:01 Compartilhe

MARRAKESH, 9 SET (ANSA) – Mais de 800 pessoas morreram em virtude de um forte terremoto que atingiu o Marrocos, de acordo com um balanço divulgado pelo Ministério do Interior do país.

A pasta acrescentou que pouco mais de 672 indivíduos ficaram feridos em decorrência do sismo, dos quais 205 em estado grave.

Um boletim do Instituto Nacional de Geofísica da nação informou que o terremoto teve uma magnitude de 7,0 graus na escala Richter, tendo sido registrado às 23h11 da última sexta-feira (8).

O comunicado ainda aponta que o epicentro do tremor foi em Ighil, na província de Al Haouz, ao sul de Marrakesh. A profundidade do terremoto foi indicada em oito quilômetros.

Al Haouz, que registrou 394 mortos, foi a província mais afetada pelo tremor, seguida por Taroudant (271) e Chichaoua (91). Esses números, contudo, poderão aumentar nas próximas horas, mas a quantidade exata de vítimas, segundo as autoridades, está fixada em 820.

Em um telegrama de condolências, o papa Francisco expressou sua “profunda solidariedade” com os familiares que perderam seus entes queridos.

“Tomo conhecimento com dor do terremoto que atingiu violentamente o Marrocos. Rezo pelo repouso dos mortos, pela cura dos feridos e pela consolação daqueles que choram a perda dos seus entes queridos e da sua casa”, escreveu o líder da Igreja Católica.

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, garantiu que a Defesa Civil do país europeu “está disponível para intervir” no Marrocos.

“A nossa organização é uma das melhores do mundo, está pronta para estar operacional dentro de alguns minutos”, disse o político.

Uma turista italiana, que está de férias no Marrocos com o marido e o filho, declarou que se encontra bloqueada do lado de fora do hotel e não escondeu sua preocupação com a situação.

“Estamos muito preocupados, estamos presos fora do hotel na passagem de Tizi n’test e a estrada está bloqueada por um deslizamento de ambos os lados. Agora estamos caminhando em direção a Agadir, felizmente são 30 quilômetros de descida. O hotel ficou muito danificado e decidimos passamos a noite no carro”, relatou a mulher.

Nas redes sociais, diversas pessoas compartilharam vídeos e fotos da destruição provocada pelo terremoto. O país registrou deslizamentos de terra e o colapso de vários edifícios. O sismo danificou pequenas aldeias nas montanhas do Atlas até a grande Marrakesh. (ANSA).

