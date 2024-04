Terremoto em Taiwan pode afetar fornecedores de chips que da Apple e Nvidia

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/04/2024 - 0:04 Para compartilhar:

O maior terremoto em Taiwan desde 1999 provavelmente causará alguma interrupção na cadeia de fornecimento de semicondutores da Ásia, disseram analistas, depois que fabricantes de chips, como TSMC e UMC, interromperam algumas operações para inspecionar instalações e realocar funcionários.

O poderoso terremoto de magnitude 7,2 atingiu a costa leste de Taiwan, perto do condado de Hualien, na manhã de quarta-feira (3), matando nove pessoas e ferindo 800.

A ilha desempenha um papel descomunal na cadeia global de fornecimento de chips, pois abriga a maior fabricante de chips do mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing, que fornece chips para Apple e Nvidia.

O país também abriga fabricantes de chips menores, incluindo UMC, Vanguard International Semiconductor e Powerchip Semiconductor Manufacturing.

Embora a maioria das suas instalações não esteja perto do epicentro do terramoto, muitas das empresas afirmaram ter evacuado algumas das suas fábricas e encerrado algumas instalações para inspecções.

A TSMC disse na quarta-feira que os trabalhos em seus canteiros de obras, que foram interrompidos, serão retomados após inspeções, enquanto as instalações afetadas deverão reiniciar a produção durante a noite.

A fabricante de chips, cujas instalações em Hsinchu, Tainan e Taichung sofreram vários graus de interrupções, pode ter que atrasar algumas remessas e aumentar a produção de wafers para compensar isso, disse a consultoria Isaiah Research em nota.

“Mitigar os impactos do terremoto requer medidas cuidadosas e tempo para restaurar a produção e manter os padrões de qualidade, apresentando implicações e obstáculos adicionais”, afirmaram.

As operações da TSMC em Tainan para nós de processos avançados, como 4/5 nm e 3 nm, foram temporariamente suspensas, disseram. Além disso, o equipamento de litografia ultravioleta extremo (EUV), crucial para estes nós avançados, foi interrompido no local por um período de 8 a 15 horas.

Analistas do Barclays disseram que algumas fábricas de semicondutores altamente sofisticadas precisam operar perfeitamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em estado de vácuo, por várias semanas e que as paralisações interromperiam o processo, aumentando a pressão sobre os preços no setor.

Isto poderia repercutir e causar um “soluço de curto prazo” na fabricação de eletrônicos em economias focadas em produtos upstream, como o Japão e a Coreia, bem como em economias focadas em produtos downstream, como a China e o Vietnã, disseram eles.

No entanto, o relatório observou que níveis mais baixos de estoque entre os clientes poderiam permitir que os fabricantes de chips taiwaneses e coreanos aumentassem os preços.

