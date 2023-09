Terremoto em Nápoles é filmado ao vivo durante telejornal

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/09/2023 - 10:01 Compartilhe

ROMA, 8 SET (ANSA) – O terremoto de 3.8 graus na escala Richter que sacudiu a região da Campânia, na Itália, foi transmitido ao vivo na última quinta-feira (7) durante a edição noturna de um telejornal.

Na ocasião, o apresentador Alessandro Di Liegro estava conduzindo o programa até que o estúdio começou a balançar de forma repentina. Os telespectadores puderam perceber por causa da câmera que o gravava, pois ela vibrou intensamente.

O jornalista tratou a situação de forma muito profissional, tanto que anunciou calmamente que estava acontecendo um terremoto no estúdio. Di Liegro até pediu desculpas em caso de uma possível interrupção das transmissões.

“Continuamos vivos, calmos e tranquilos”, afirmou o jornalista da TGR Campania.

O estúdio onde Di Liegro estava conduzindo o programa fica no bairro de Fuorigrotta, em Nápoles, muito próximo da área do epicentro do sismo, que não provocou nenhum dano na região.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias