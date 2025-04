Terremoto em Myanmar deixa 1,6 milhão de deslocados

ROMA, 1 ABR (ANSA) – Cerca de 1,6 milhão de pessoas foram deslocadas em decorrência do terremoto de magnitude 7.7 na escala Richter que atingiu Myanmar, no Sudeste Asiático, na última sexta-feira (28), e deixou mais de 2,7 mil mortos.

A informação foi revelada nesta terça-feira (1º) pelo porta-voz da Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), Babar Baloch, em Genebra.

“Enquanto os tremores secundários continuam a atingir o centro de Myanmar após o terremoto de 28 de março, a Acnur enviou suprimentos de emergência de Rangum para cerca de 25 mil sobreviventes nas áreas de Mandalay e Nay Pyi Taw”, disse ele.

Segundo Baloch, a agência está mobilizando “mais bens de socorro provenientes dos estoques existentes em Myanmar” e espera “que estes lençóis de plástico, colchonetes, cobertores, utensílios de cozinha e redes mosqueteiras possam proporcionar algum alívio nestes tempos dramáticos”.

“As nossas equipes estão atualmente a identificar necessidades críticas nas áreas mais afetadas das regiões de Mandalay, Magway e Sagaing, como parte de uma rápida avaliação de necessidades entre agências humanitárias”, concluiu.

De acordo com o representante da Acnur, a necessidade mais urgente é distribuir abrigos e bens de socorro nas áreas afetadas. Além disso, é essencial monitorar os riscos legais relacionados com os dispositivos explosivos, a separação familiar, a proteção das crianças e a violência baseada no gênero”.

Baloch enfatizou ainda que a agência da ONU está em contato direto com as comunidades afetadas em questões de segurança e na prestação de ajuda de emergência”.

O terremoto e as suas réplicas agravam uma situação já desesperadora em um país que sofre os efeitos de quatro anos de conflito. As áreas atingidas pelo sismo abrigam 45% dos 3,5 milhões de deslocados internos de Myanmar. A Acnur continua a apelar ao acesso humanitário sem entraves para ajudar estas comunidades que necessitam de assistência urgente. (ANSA).