Terremoto é sentido em Verona, na Itália

Ansai Ansa 28/10/2023 - 13:42

VENEZA, 28 OUT (ANSA) – Um terremoto foi sentido neste sábado (28) nas regiões da Emilia-Romagna e do Vêneto, no norte da Itália, mas não há registros de danos ou vítimas.

A Defesa Civil do Vêneto apontou que o abalo sísmico teve magnitude de 4.3 na escala Richter e epicentro em Calto, na província de Rovigo.

Os moradores de Verona, uma das principais cidades do Vêneto, também perceberam o tremor de terra.

O novo abalo sísmico foi praticamente uma repetição do terremoto que sacudiu as duas regiões na última quarta-feira (25). Ele, por sua vez, foi sentido em Bolonha e teve magnitude de 4.2 graus.

A Itália fica em uma das zonas com maior atividade sísmica no planeta, na junção das placas tectônicas africana e eurasiática, as quais se chocam constantemente. (ANSA).

