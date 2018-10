Terremoto deixa danos e mais de 10 mortos no Haiti

PORTO PRÍNCIPE, 7 OUT (ANSA) – Pelo menos 11 pessoas morreram e 135 ficaram feridas neste sábado (6) durante um terremoto de magnitude 5,9 graus na escala Richter no norte do Haiti.

O sismo ocorreu às 20h12 (horário local) e teve um epicentro registrado a 20 km de Port-de-Paix e 175 km de Porto Príncipe, a capital do país, e a 15,3 km de profundidade, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Em um comunicado, o secretário adjunto de Comunicação do governo explicou que o terremoto também foi sentido na capital haitiana, em cidades do sul do país e até na República Dominicana, na capital Santo Domingo, em Santiago e em outras províncias.

Segundo o porta-voz, há sete mortos registrados no litoral de Port-de-Paix e quatro em Gros-Morne, onde dezenas ficaram feridos.

Nas redes sociais, os cidadãos relataram a destruição de numerosos edifícios e igrejas, alegando que muitas pessoas ficaram presas em suas casas desmoronadas. O Presidente do Haiti, Jovenel Moise, encarregou o primeiro-ministro, Jean Henri Ceant, de criar um sistema para gerenciar a crise, com a participação de sete ministérios e dois subsecretários. O porta-voz do governo, Eddy Jackson Alexis, disse que após o terremoto vários tremores menores foram registrados. Em 12 de janeiro de 2010, o Haiti sofreu um terremoto letal, que causou a morte de mais de 30 mil pessoas, além de devastar Porto Príncipe. (ANSA)